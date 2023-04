Die Architektur Ober-Grafendorfs kennen und schätzen lernen

„Holzgraf“ ist der Name des Bauprojektes in der Siedlungsstraße, das am Areal einer ehemaligen Holzbaufirma errichtet wird. Die Alpenland Gemeinnützige Bau-, Wohn- u. Siedlungsgenossenossenschaft baut die Wohnhausanlage dort in Holz-Hybridbauweise, nach der Planung von MAGK Architekten Aichholzer | Klein. Dort findet am 13. Mai von 10.30 bis 12 Uhr eine Baustellenvisite statt. Treffpunkt ist die Siedlungsstraße 12.

Ins „Geh-Spräch“ kommen

Bei einem gemeinsamen Spaziergang durch die eigene Stadt rücken Bauten, Areale, Straßen wie Landschaften in die eigene Wahrnehmung, ist das Architekturnetzwerk Niederösterreich „Orte“ überzeugt. Deswegen finden am 13. Mai gleich zwei „Geh-Spräche“ in Ober-Grafendorf statt. Bei dem dialogischen Rundgang sollen Eigentümerinnen und Eigentümer, Politikierinnen und Politiker, Anrainerinnen und Anrainer sowie auch Interessierte die Möglichkeit zum Kennenlernen, zum Fragen sowie zum Meinungs- und Interessensaustausch erhalten. Von 14 bis 16 Uhr führt Architekt Franz Denk durch die Stadt. Der Treffpunkt ist am Kirchenplatz.

Die Teilnahme an den Veranstaltungen ist kostenfrei. Eine Anmeldung ist erforderlich unter office@orte-noe.at.

