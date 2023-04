Ab 11 Uhr startet am Samstag, 29. April, in Loich das Frühlingsfest am Gemeindevorplatz. Für die richtige Unterhaltung sorgt dabei der Wutzl Poidl. Mutige können ab 13 Uhr versuchen, den Maibaum zu erklimmen. Stärken können Sie sich mit Grillhendln von 11 bis 14 Uhr.

Keine Nachrichten aus Pielachtal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.