Musik, Bewerbe, Gerätetest: FF Kirchberg lädt zum Wehrfest

Samstags lädt die Freiwillige Feuerwehr von 14 bis 17 Uhr in die Feuerwehrzentrale zur Feuerlöscher-Überprüfung ein. Haushalte und Gewerbebetriebe können ihre Löschgeräte zum Sondertarif überprüfen lassen. Zusätzlich gibt es eine kostenlose Fachberatung über Rauchmelder, Löschdecken und Qualitätsfeuerlöscher. Zahlreiche Feuerwehrgruppen treten ab 16 Uhr zu den Nassbewerben an. Die Siegerehrung ist um 20 Uhr am Festgelände. Für Musikunterhaltung sorgen die „Lackenhofer 3er Blech“ und eine Disco.

Am Sonntag spielt der Blasmusikverein Kirchberg zum Frühschoppen auf. Eine weitere Attraktion ist um 10 Uhr der Bieranstich. Für die Kinder wird extra eine Luftburg aufgebaut. An besonderer Kulinarik gibt es am Samstag Steckerlfische und am Sonntag Hendl vom Holzkohlengrill.