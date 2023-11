Perchtenlauf: 25 Teufelgruppen in Schwarzenbach

Es ist wieder so weit: Im ganzen Pielachtal treiben wieder pelzige Krampus-Gestalten ihr Unwesen. Und für die Pielach Ursprung Teifin startet die Saison mit einer Premiere: dem ersten vom Verein veranstalteten Perchtenlauf. Über 25 Gastgruppen aus Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg und der Steiermark sind mit dabei. Bei einer Aftershow-Party kann noch bis in die Nacht gefeiert werden. Denn das Feiern wird, wie die Vereinsmitglieder betonen, auf keinen Fall zu kurz kommen.

Die Pielach Ursprung Teifin gibt es seit 2020. Auch die weiteren Termine für diesen Herbst und Winter sind bereits fixiert. Der nächste Lauf, bei dem die Schwarzenbacher dabei sind, findet am 18. November in Traisen statt. „Ein vielleicht etwas spezieller Krampuslauf ist der Salzkammergut-Krampuslauf in Bad Goisern, da hier sehr viele Gastgruppen sind und wir dort übernachten. Auch im Vorjahr waren wir schon mit dabei“, freut sich Elias Pfaffenlehner bereits jetzt auf den Lauf am 7. Dezember.

Foto: Pielach Ursprung Teifin

Programm und Infos