Rabensteiner Greenhorn Hill: Schreiben & das Geschriebene präsentieren

Es müssen keine Texte rund um Cowboys und den Wilden Westen sein, die die Teilnehmerinnen und Teilnehmer beim Workshop „offenes Schreiben am Greenhorn Hill“ verfassen. Doch die Atmosphäre des Westerndorfes kann sicher den einen oder anderen dazu inspirieren. Die Veranstaltung richtet sich vor allem an Schreiberlinge, die noch wenig oder keine Erfahrung damit haben, ihre Texte vor anderen Menschen zu präsentieren. Organisiert wird das offene Schreiben von Michaela und Wilhelm Maria Lipp.

Zwei Schreibeinheiten sind geplant: Am Freitag, 11. August, kann man ab 15 Uhr anreisen, ab 16 Uhr geht es los mit dem Schreiben. Nach einem gemeinsamen Abendessen werden die Stifte noch bis in die späten Abendstunden geschwungen.

Am Samstag, 12. August, gibt es die Möglichkeit zu einem gemeinsamen Frühstück um 8 Uhr, das kreative Schaffen beginnt um 9 Uhr. Um 13 Uhr ist eine Mittagspause geplant, danach geht es weiter mit dem Schreiben.

Teilnehmen kann man an beiden Tagen, oder auch nur an einem. Die Möglichkeit zur Übernachtung am Greenhorn Hill besteht nach Anmeldung. Die Kosten für die Übernachtung betragen je nach Hütte 60 oder 80 Euro. Für die Schreibwerkstatt am Freitag ist eine Teilnahmegebühr von 15, für die am Samstag eine von 20 Euro zu entrichten.

Ein wichtiger Bestandteil des Workshops ist die öffentliche Präsentation der Texte. Dazu können die Teilnehmenden Angehörige sowie Freundinnen und Freunde einladen. Der Besuch ist kostenlos. „Es gibt im Vorhinein die Möglichkeit, das Präsentieren der Texte mit dem Mikrophon zu üben“, kündigt Wilhelm Maria Lipp an.

Stattfinden wird die Werkstatt am Greenhorn Hill, Am Königsbach 4a, 3203 Rabenstein.Verbindliche Anmeldung bis spätestens Samstag, 5. August: Mail: blaugelbe.schreiberlinge@gmail.combzw. telefonisch: 0 676 384 77 90