Hofstetten-Grünau: Wasser für 63 Haushalte

Nach jahrelanger Vorarbeit ist es jetzt so weit: Die Versorgungsanlage der Wassergenossenschaft Plambacheck-Grubtal ist fertig. „Wasser ist Leben. Das sollte nicht nur für uns, sondern auch für die Politik wichtig sein“, mahnte Obmann Peter Humpelstetter bei der feierlichen Eröffnung. In seiner Ansprache erinnerte er etwa an die vielen Gespräche mit den Grundbesitzern und einen Munitionsfund bei den Bauarbeiten.

„Es ist wertvoll, dass wir auch in entlegenen Gebieten eine Wasserversorgung haben.“ Ortschef Arthur Rasch

63 Liegenschaften sind Mitglied der Wassergenossenschaft. Zuvor kam es bei ihnen immer wieder zu Problemen mit der Wasserversorgung. Das Wasser ihrer neuen Anlage stammt aus einem Brunnen des Wasserverbandes „Pielachtal – Sierningtal“. Von dort wird es in einen Hochbehälter mit einem Nutzvolumen von 400 m³ gepumpt, zwischengespeichert und über rund 31 Kilometer lange Leitungen an die Liegenschaften verteilt. Auf seinem Weg zu den Haushalten muss es rund 300 Meter Höhenunterschied überwinden.

„Es ist wertvoll, dass wir auch in entlegenen Gebieten eine Wasserversorgung haben“, betonte Bürgermeister Arthur Rasch. Mit der Fertigstellung seien 95 Prozent des Gemeindegebiets ans Wassernetz angeschlossen.

Lob kam auch von Landesrat Martin Eichtinger und der Landtagsabgeordneten Doris Schmidl. Sie hob insbesondere das ehrenamtliche Engagement des Obmanns hervor. Insgesamt kostete das Projekt rund 2,85 Millionen Euro. Es wurde vom Bund (17 Prozent) und dem Wasserwirtschaftsfonds (40 Prozent) gefördert.

Die Gemeinde übernahm die Haftung für den Kredit. In 25 Jahren soll die Anlage in ihr Eigentum übergehen. Im Zuge der Bauarbeiten wurden auch sieben Löschwasser-Hydranten errichtet und Glasfaser-Kabel verlegt.

