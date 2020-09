Warnaufrufe machten via Facebook rasch die Runde. Einbrecher waren in Tradigist unterwegs.

Die NÖN hat nachgefragt: Laut Presseauskunft der Exekutive wurde ein Vorfall angezeigt. Dieser soll sich in der Nacht von 29. auf 30. August zugetragen haben. Die unbekannten Täter haben dabei den Gitterzaun eines Gartens aufgezwängt. Dann versuchten sie, das Schloss einer Garage aufzubrechen, scheiterten aber. Gestohlen wurde nichts, am Tor entstand aber Sachschaden. „Wir bitten, sachdienliche Hinweise bei uns zu melden“, sagt ein Beamter der Rabensteiner Dienststelle.

Weitere Einbruchsversuche wurden bislang nicht gemeldet, jedoch eine andere Wahrnehmung im Ort. Mehrere verdächtige Fahrzeuge, darunter auch ein weißer Kastenwagen mit ungarischem Kennzeichen, fuhren durch verschiedene Ortsteile.

In Dorf-Au sprachen sie dann mehrere Kinder und Jugendliche an und wollten deren Handy. „Diese waren sehr verunsichert und haben mir das dann sofort am Telefon mitgeteilt“, erzählt Anrainer Klaus Reitbauer. Er hat dann die verdächtigen Männer, wie auch ein anderer Bürger, zur Rede gestellt. „Sie erzählten irgendwas von Handyaufladen. Zettel über eine Sperrmüllsammlung hatten sie ebenso dabei“, berichtet er, dass er den Fremden nahe gelegt hätte, weiterzufahren, was diese auch taten. „Ich habe aber den Vorfall angezeigt. Vielleicht waren sie ja harmlos und haben sich nur schlecht ausgedrückt, aber es kann auf keinen Fall schaden, die Polizei zu informieren“, ist er überzeugt. Er sieht es von der Unternehmerseite. „Wenn ich Werbefolder verteile, muss ich das auch auf der Gemeinde melden.“ Die Polizei wird, sollten diese Männer, wie angekündigt, zum genannten Sperrmüllsammeltermin wiederkehren, deren Gewerbeberechtigung überprüfen.