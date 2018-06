35 Jahre nach dem Bau des Kindergartens soll er heuer eine neue Fassade bekommen. Vor einigen Jahren wurde der Kindergarten innen neu hergerichtet, heuer folgt die Außenansicht.

Der Gemeinderat in Loich beschloss die Maßnahmen in seiner letzten Sitzung. „Es wird ein Vollwärmeschutz angebracht und die Fassade neu gestaltet“, freut sich Bürgermeister Anton Grubner. Außerdem werden im Keller ein neues Tor und eine neue Eingangstür eingebaut. Umbauten erfolgen auch beim Ausgang in den Garten. „Er wird barrierefrei“, informiert Gruber.

Die Aufträge wurden an Firmen aus der Umgebung vergeben und das Projekt wird vom Loicher Baumeister Helmut Bichler geleitet und koordiniert. Während der Umbaumaßnahmen muss der Kindergarten gesperrt werden. Die Ferienbetreuung der Kindergartenkinder wird deshalb in die Volksschule verlegt. Zu Beginn des neuen Kindergartenjahres sollten die Umbaumaßnahmen bereits abgeschlossen sein.

Im neu gestalteten Kindergarten wird es ab September auch Nachmittagsbetreuung geben. „Vier Kinder sind derzeit dafür angemeldet“, weiß Grubner. Die Betreuung wird aber auch für Volksschulkinder angeboten. Diese können nach Unterrichtsende in den Kindergarten wechseln und werden dort beaufsichtigt. „Die neue Einrichtung hat den Vorteil, dass die Kinder im Ort bleiben können und nicht woanders betreut werden müssen, was die Dorfgemeinschaft wiederum stärkt“, so Grubner.