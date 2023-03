Amphibien wandern wieder im Pielachtal

Die Temperaturen steigen langsam wieder, somit erwachen die Amphibien aus ihrer Winterstarre. Jedes Jahr wandern sie im Frühling zu ihren Laichgewässern, um sich fortzupflanzen. „Auf dieser Reise müssen die Frösche, Kröten und Molche gefährliche Straßen überqueren und drohen, überfahren zu werden“, gibt der Naturschutzbund NÖ zu denken.

In St. Margarethen und im Pielachtal gibt es einige Wanderstrecken. Seit Jahren stellen Mitarbeiter der Straßenmeistereien zur Wanderzeit Schutzzäune auf und positionieren Fangkübel, um den Tieren einen sicheren Weg zu ermöglichen. Heuer stehen Zäune in Haag-Rammersdorf an der B29, an der L5190 zwischen Kammerhof und Wilhelmsburg, in Tradigist an der L107, in Kirchberg an der B39 und an der L5229 in der Sois.

Neben dem Streckendienst der Straßenmeistereien helfen auch Freiwillige den Tieren auf die andere Straßenseite. Dazu gehört etwa das Team des Steinschalerhofs in Warth. „Es ist nicht dramatisch. Aber über die Jahre hinweg sind die Frösche und Kröten weniger geworden“, berichtet der Naturfreund und Gastronom Johann Weiß. Ihm liegt die Bio-Diversität sehr am Herzen, zum Schutz von Amphibien hat er extra Asthaufen auf seinem Grundstück errichtet. Früher beobachtete er bei seinem Teich auch Teichmolche und die streng geschützten Kammmolche. Ihre Zahl reduzierten jedoch die Hechte.

Amphibien sind hauptsächlich abends und in der Nacht unterwegs. Der Naturschutzbund appeliert an alle Autofahrer, entlang der Wanderstrecken vorsichtig zu fahren, die Geschwindigkeit zu reduzieren und auf Tiere sowie Streckenbetreuer Rücksicht zu nehmen. Mehr zur Aktion unter www.noe-amphibienschutz.at.

