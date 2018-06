Die ASBÖ Rettungsstelle Frankenfels-Schwarzenbach erhielt erstmals Besuch von Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig, zuständig für Soziale Verwaltung, Gesundheit und Gleichstellung. Die örtlichen Samariter zeigten auf einer Landkarte das große Einsatzgebiet auf, welches vom Oberen Pielachtal, über Loich, Schwarzenbach, St.Anton-Schlagerboden, Puchenstuben und jetzt auch sehr oft bis Mitterbach reicht.

Die am häufigsten angefahrenen Krankenhäuser der Ortsgruppe sind dabei St. Pölten, Scheibbs und Lilienfeld. Angesprochen wurde auch das NÖ Rettungsdienstgesetz und die finanziellen Zuwendungen an die Rettungsorganisationen. Immer schwieriger wird, wie in den meisten Gemeinden, auch in Frankenfels die Personalsituation, denn es gibt immer weniger Zivildiener und auch die Zahl der Freiwilligen sinkt.