Die Fahrt begann für 29 Mitglieder am Bahnhof in Ober-Grafendorf. Ziel war Loich. 15 Mitglieder zeigten ihre Fitness und radelten zum selben Ziel im Pielachtal mit dem Fahrrad.

In der Loich angekommen, wurde in der „Pielachtaler Moststubn“ gemütlich eingekehrt. Bei guter Stimmung wurde geplaudert, bevor es am frühen Abend mit der Bahn oder dem Rad bei angenehmen Sommerwetter zurückging.