Ober-Grafendorfer Senioren unterwegs in Oberösterreich

Im Rahmen eines Tagesausfluges ging es für 30 Mitglieder der Senioren-Ortsgruppe Ober-Grafendorf in das Mühlviertel. In Königswiesen wurde die Nudelerzeugung der Firma Holzmann besucht und danach gab es im Ortszentrum einen kleinen Rundgang mit Führung in der spätgotischen Kirche und im „Heimat-Haus“.

Nach einer Verpflegung nutzten die Ausflügler danach das schöne Herbstwetter zu einem Rundgang im „Jagdmärchen“-Park. Gesellige Zeit gab es auf der Hirschalm auch dank einer Musikantin, die mit der Harmonika aufspielte, und es wurde so manches Volkslied gemeinsam gesungen. Den gemütlichen Ausklang gab es beim Mostbaron-Heurigen der Familie Hauer in Hauersdorf bei Amstetten. Gemeinsam mit Obmann Gottfried Grabensteiner kehrten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erholt und wohlauf nach Hause zurück.