Südburgenland erkundet

Bei schönem Wetter und gutem Essen im Hotel Raffel in Jennersdorf erlebten 29 Teilnehmer der Seniorenortsgruppe Ober-Grafendorf eine schöne gemeinsame Zeit. Neben dem Felsenmuseum in Bernstein, dem Landtechnikmuseum in St. Michael stand auch die historische Kellergasse in Heiligenbrunn am Programm. Gesellige Stunden mit gemeinsamen singen und lachen lockerten die Urlaubsfahrt auf.

Auch bei der „Hochzeitsbäckerin Aloisia“ konnte man Interessantes erfahren und köstliche Mehlspeisen sich munden lassen. Bei so viel Abwechslung verging die Zeit viel zu schnell. Gemeinsam mit Obmann Grabensteiner kehrten alle erholt und wohlauf nach Hause zurück.