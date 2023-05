Ge(h)meinsam durch den Ort

Ausgangspunkt für das „GEHspräch“ mit Architekt Franz Denk und Bürgermeister Rainer Handlfinger war der Josef-Peham-Platz. Dort erzählte der Ober-Grafendorfer Ortschef über das einzigartige Wasserkraft, welches mittels Rotation läuft. Weiter ging es auf den neugestalteten Kirchenplatz und in den Pfarrhof.

Gelobt wurde die Offenheit des Platzes und die Erhaltung historischer Mauern und Toren. Im Pfarrhof selbst fiel dem Architekten die Aufgeräumtheit auf. „Das Besondere ist das Nicht-Besondere“, äußert Denk. Danach ging es durch die Kirchengasse Richtung Marktgasse. Bei einem Zwischenstopp in der Raiffeisengasse gab es von einem Besucher eine Anregung.

„Man könnte in Zukunft den kleinen Parkplatz, der bisher für die Apotheke genutzt wurde, doch attraktiver gestalten und ihn als Parkfläche zur Verfügung stellen?“, schlug der Besucher vor. Rainer Handlfinger meinte darauf, dass es im Prinzip eine gute Idee wäre, aber die Fläche dient auch als Lieferzufahrt für die Hackschnitzelanlage, was wiederum zum Problem führen könnte, wenn die Fläche abends bei Veranstaltungen in der Pielachtalhalle genutzt wird.

Neue Wohnungen beim „Langer-Areal“

Während des Spazierganges gab es immer wieder Kritik an alten, verfallenen Gebäuden. „Leider kann die Gemeinde bei diesen Anlagen nichts machen, da diese in Privatbesitz sind“, sagt Handlfinger. Dabei gehören genau solche dörflichen Strukturen und seltene Elemente, wie etwa eine in einem Winkel eines alten Vierkanthofes ausgestellte Madonna, erhalten, ebenso die kleinen Nebenwege machen einen besonderen Charme aus, war man sich einig.

Angekommen in der Adolf-Wimmer-Straße war das große Thema die Nutzung des zwei Hektar großen „Langer-Areals“. Dort soll ein neues Ortsviertel mit Wohnungen entstehen. Wie dieses aussehen soll, dazu wird sich der Kopf zerbrochen. Thema an der Ecke in Ober-Grafendorf war auch die Unattraktivität des Sparkassenplatzes. Dieser hätte großes Potential um zu einem neuen Aufenthaltplatzes zu werden. Die Zukunft wird zeigen, was sich dort realisieren lässt. An der Stelle und zur Nähe zur Pielach erwähnte Architekt Denk, dass der Fluss einer der besten Orte in der Gemeinde ist und Vorbildwirkung für andere Gemeinden haben sollte. Weiter ging es zum großen Finale.

Angekommen auf der Nordseite des neugestalteten Hauptplatzes gab es reichlich Lob für den barrierefreien Übergang für Radfahrer. Gelobt wurde von dem Wiener Architekten der stolperfreie Zugang zu den Grünflächen. Kritik gab es für das Außenbild des Gebäudes am Hauptplatz. „Die Länge der Fassade könnte strukturierter sein und die Gestaltung wird der Ortsstruktur zu wenig gerecht“, meint Franz Denk.

Vorbild bei der Mobilität

Verkehrstechnisch ist Ober-Grafendorf im Gegensatz zu anderen Gemeinde weit voran. Der „Wadl-Radl-Pass“ oder das dynamische Fahrgastsystem für den Busverkehr waren nur zwei erwähnte Beispiele. Endpunkt beim „GEHspräch“ war die Südseite des Hauptplatzes. Dabei fiel den Gästen, etwa aus Mödling oder der Landeshauptstadt, das Rothhaus auf. Hier gab es auch Lob für die wassergebundenen Decken, welche für eine Auflockerung des Platzes sorgen und etwa unansehnliche Kanaldeckel überflüssig machen. Hingegen ist der Übergang zur Westseite des Hauptplatzes besonders für Radfahrer gefährlich. Eine Kante soll auch Sehbehinderten den Zugang ermöglichen. Jedoch äußerten Gemeindebürger harsche Kritik, da diese zu hoch und für Radfahrer unpassierbar sei. Ortschef Handlfinger ist sich der Problemstelle bewusst und wird gemeinsam mit einem Experten bereits in den nächsten Tagen an einer Lösung arbeiten. Abschluss war ein Rundgang rund um das Rothhaus, dessen Architektur den Gästen besonders gefiel und sie so etwas in einer Gemeinde mitten im Ort noch selten gesehen haben.

Doch warum hat sich das Architekturnetzwerk „Orte“, das beschauliche Ober-Grafendorf für einen Rundgang ausgesucht? „Uns sind die vielen Auszeichnungen und Preise aufgefallen. Ebenso die ökologische Planung für das Projekt“, äußert Heidrun Schlögl, Geschäftsführerin von „Orte“.

Eine positive Bilanz zieht auch Architekt Franz Denk: „Die Gemeinde Ober-Grafendorf ist auf dem richtigen Weg als Vorbildcharakter für andere Gemeinden in Niederösterreich zu dienen. Mir gefiel, dass bei der Planung jeder Schritt gut überlegt ist und keine Schnellschüsse gemacht wurden.“

Verbesserungspotential hat für Denk der Ortsteil rund um den Bahnhof. Doch mit der neuen Wohnhausanlage in der Siedlungsstraße ist bereits hier ein erster Schritt in die richtige Richtung gemacht.

Foto: Alpenland

Neben der geführten Ortstour, lud ORTE auch zu einer Baustellenvisite. In der Siedlungsstraße, am Areal einer ehemaligen Holzbaufirma in Ober-Grafendorf, errichtet Alpenland die Wohnhausanlage „Holzgraf“ in Holz-Hybridbauweise. Das Konzept für die 80 geförderten Wohnungen in zwei Bauabschnitten – im Frühjahr 2023 sollen die ersten 40 Wohnungen bezogen werden - wurde in einem Planer- und Projektauswahlverfahren in Zusammenarbeit von Architekten und Holzbaufirmen entwickelt. Die Umsetzung des Konzepts von MAGK Architekten Aichholzer | Klein erfolgt mit regionalen Unternehmen wie RUBNER Holzbau, dem führenden Holzbauexperten in Europa.

