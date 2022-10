Applaus für Premiere der Filmchronisten in Ober-Grafendorf

Mehr als 100 interessierte Besucher ließen sich die Premiere der Filmbeträge über Ober-Grafendorf nicht entgehen. In Ober-Grafendorf entstanden mit der Mitwirkung der Bevölkerung fünf Kurzfilme, die nun erstmals öffentlich präsentiert wurden, wir hatten berichtet:

Filmchronisten-Premiere Ober-Grafendorfer Geschichte auf der Leinwand

Beispielsweise blicken die Filmchronisten für den Film „Museum unter Volldampf“ hinter die Kulissen des Club Mh6 und zeigen, welche Anstrengungen notwendig sind, um die über 100 Jahre alte Dampflok wieder auf Schiene zu bringen oder begleiten den engagierten Ober-Grafendorfer Pfarrer Emeka durch die Osterzeit und zeigen sein alltägliches Wirken in der Gemeinde.

Ein ganz besonderes Zeitdokument ist der Beitrag „Spuren des Krieges“ in dem die letzten Zeitzeugen von den dramatischen letzten Tagen des 2. Weltkriegs erzählen, in denen sich die Ober-Grafendorfer Bevölkerung vor Luftangriffen in eigens errichteten Bunkeranlangen schützen musste, während Tausende Kriegsgefangene und KZ-Insassen durch das Gemeindegebiet getrieben wurden. Gemeinsam mit Lokalhistoriker Karl Kollermann begaben sich die Filmchronisten auf Spurensuche nach den heute noch vorhandenen Überresten dieser Zeit.

Bisher gut 100 Kurzfilme entstanden

Entsprechend dem Filmchronisten-Motto „Damit es nicht verloren geht“ sind die Filmchronisten rund um Projektinitiator Ernst Kieninger und Historiker Bernhard Gamsjäger seit 2020 in der Region unterwegs, um mit Unterstützung der LEADER-Region Mostviertel-Mitte und der regionalen Bevölkerung aus, spannenden Geschichten insgesamt knapp 100 Kurzfilme zu gestalten.

Bürgermeister Rainer Handlfinger betonte, welche Bedeutung das Bewahren von altem Wissen und die Dokumentation vergangener Ereignisse hat und auch, dass ein derartiges Projekt ohne die Unterstützung von LEADER und die Förderung durch Mittel von EU, Bund und Land nicht in dieser Form möglich wäre.

Die Filmbeträge über Ober-Grafendorf, sowie alle bisher öffentlich aufgeführten Filme sind unterwww.filmchronisten.at zu finden.

Keine Nachrichten aus Pielachtal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.