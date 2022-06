Bikerausfahrt endete in Frankenfels tödlich

Werbung

Tragisch endete die Motorradausfahrt für einen Wiener in Frankenfels. Der 47-Jährige war am Samstag gegen 12.30 Uhr auf der L 102 in Richtung Schwarzenbach unterwegs. In einer Rechtskurve geriet er plötzlich auf die Gegenfahrtbahn und kam dabei zu Sturz.

Trotz eingeleiteter Erste Hilfe Maßnahmen durch anwesende Personen konnte der Notarzt des herbei gerufenen Rettungshubschraubers nur noch den Tod des Mannes feststellen. Andere Personen kamen nicht zu Schaden.

