Mit dem Rad zur Basilika

Bereits frühmorgens trafen sich die Wallfahrer in der Pfarrkirche St. Margarethen, um mit dem Fahrrad nach Mariazell in die Basilika zur Gnadenmutter zu pilgern. Aufgrund der schlechten Wettervorhersagen und des bereits einsetzenden Regens und starken Windes, machte sich eine nur kleine Gruppe von drei Pilgern unter der Führung von Pfarrer und Radclub-Präsident Franz Xaver Hell, nach einer kurzen Andacht und dem Reisesegen, mit dem Fahrrad auf den Weg in die Steiermark zum größten Wallfahrtsort Österreichs.

Obwohl der Regen nicht aufhörte radelten Franz Xaver Hell, Jürgen Wegl und Manfred Gundacker entlang des Traisental-Radweges über Lilienfeld, Hohenberg, St. Aegyd und das Gscheid in Richtung Mariazell.

Zehn Genussradler mit den Rädern im Gepäck machten sich mit dem Zug auf den Weg zur „Magna Mater Austriae“, um von dort zurück nach St. Margarethen mit dem Rad zu fahren. Nach einer Heiligen Messe in der Michaelskapelle, dem Besuch in der Basilika, der Kerzerlgrotte und einem Gruppenfoto machten sich die Radpilger gemeinsam und bei immer noch leicht regnerischem Wetter auf den Heimweg. Während die Genussradler über das Gscheid, St. Aegyd und das Traisental fuhren, radelten die Sportradler über denn Wastl und das Pielachtal zurück nach St. Margarethen. Der gemeinsame Abschluss der „feuchten“ Radwallfahrt fand am Abend beim Heurigen der Freiwilligen Feuerwehr St. Margarethen statt,