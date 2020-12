Ein roter Ball in Form eines Ikosaeders (ein von zwanzig gleichseitigen Dreiecken begrenzter Körper, Anm.) schwebt über einem Graben am Fuße des Geisbühels: Das ist die Vision des Tradigister Künstlers Oliver Roman.

20 Flächen, 30 Kanten und zwölf Eckpunkten soll das Gebilde aufweisen. „Es war seit einiger Zeit mein Wunsch, eine Skulptur für Tradigist zu bauen“, erzählt Roman. Im Sommer 2020 hat das Amt der NÖ Landesregierung Arbeitsstipendien für Künstler ausgeschrieben. Oliver Roman hat sich beworben — mit Erfolg.

„Meine Idee war, die Geschehnisse rund um Corona mit einem Landschaftsobjekt zu reflektieren“, nennt er seine Motivation zur Erschaffung dieses nicht alltäglichen Kunstwerks. Seine Wahl fiel auf einen platonischen Körper, einen Ikosaeder. Ikos ist griechisch und steht für die Zahl 20.

„Der 20-Flächner beinhaltet das Jahr 2020, das von einem Ereignis überschattet ist, in vielen Darstellungen ballförmig dargestellt wird und global in Erscheinung trat: dem Corona-Virus“, erläutert er. Die vielen Viren strukturieren sich in der Form des Ikosaeders. „Diese Mikrobe hat vieles auf der ganzen Welt ins Rollen gebracht. Wir werden sehen, wohin die Mitspieler – jeder Einzelne von uns – den Ball bewegen werden“, sagt Roman.

Der Betrachter soll angeregt werden, darüber nachzudenken. Die Arbeiten am Ikosader in seiner Werkstatt laufen auf Hochtouren. 30 Leichtbau-Holme bilden die Kanten. Sie bestehen aus ein Zentimeter dünnen Fichtenbrettern und werden zu einem 12x12-Zentimeter hohlen Träger mit vollen Endstücken und drei Stegen verleimt.

Die 120 Bretter hat das Sägewerk Schmid in Tradigist hergestellt. Anschließend werden die Leichtbau-Holme mit Edelstahl-Verbindern verschraubt. Die Konstruktion wird auf einem 120 Meter langen, Sechs-Millimeter Stahlseil aufgefädelt und zwischen zwei Kieferngruppen in zehn Metern Höhe aufgehängt. Im Februar soll das Werk fertig sein, die Einweihung soll im Frühjahr sein.