Sommerliche Böllereien in Hofstetten-Grünau: Verfahren ist eingestellt

Aufruhr herrschte letzten Sommer in Hofstetten-Grünau. Böller, Rauchbomben und andere Silvesterkracher wurden in Gärten geschmissen. Die Vorfälle wurden in einem anonymen Schreiben mit „die Bevölkerung aus Hofstetten-Grünau“ gekennzeichnet.

Die Täter sind ausgeforscht. Fünf Jugendliche aus Hofstetten-Grünau und Umgebung, im Alter zwischen 16 und 23 Jahren, zeichnen dafür verantwortlich.

Diese hatten rund 20 Mal Böller im Internet gekauft und jene in Hofstetten-Grünau entzündet. Der erste Vorfall war während eines Matches im Mai. „Drei dieser Jugendlichen sind auf der Tribüne gesessen, zwei weitere haben dann vom Radweg aus einen Kracher aufs Spielfeld geschmissen“, führt ein Ermittler aus. Dann seien die beiden weggelaufen.

In den Wochen darauf folgten die Böllerattacken auf Privatanwesen. Ein Mal geriet dabei ein kleines Swimmingpool in Brand, Teile einer Hausfassade wurden auch beschädigt. Bei keiner der Attacken wurden aber Menschen oder Tiere verletzt. Die Jugendlichen zeigten sich schließlich im Zuge der Einvernahmen geständig, ein wirkliches Motiv konnten sie nicht nennen.

Für ihr Verhalten entschuldigten sie sich beim Bürgermeister und auch bei den Kindern, die sie verschreckt hatten, dennoch: Anzeigen wegen vorsätzlicher Gemeingefährdung, Sachbeschädigung, versuchter schwerer Körperverletzung (weil die Kinder sich gefürchtet haben) und nach dem Pyrotechnikgesetz blieben nicht aus. Den Sachschaden von 1.200 Euro haben sie beglichen. Das Verfahren ist nun eingestellt.

