Heute ist es soweit: Die Gastronomie darf nach vielen Monaten, in denen nur Abhol- und Lieferservice möglich war, wieder öffnen. Doch die einheimischen Gastronomen müssen mit ganz unterschiedlichen Problemen kämpfen. Wo einerseits Optimismus herrscht, gibt es andererseits auch Probleme, Arbeit und Zweifel.

„Ich war die letzten 14 Tage nur auf den Knien und habe geputzt“, so Renate Grünberger, Inhaberin des San Marino in Ober-Grafendorf. Trotzdem freut sie sich auf die nächsten Öffnungsschritte. „Genug Platz gibt’s auf jeden Fall. Es ist beinahe wie eine Neueröffnung.“

Auch mit dem Personal wird es keine Probleme geben, Grünberger hat alle Angestellten während des Lockdowns zwar in Kurzarbeit geschickt, aber behalten. Schon beim Eingang sollen die Auflagen kontrolliert werden. Es gibt auch schon einige Reservierungen: „Man muss schauen, wie das wird. Genug Platz haben wir auf jeden Fall.“ Die Möglichkeit, Essen abzuholen, wird es jedenfalls weiterhin geben, diese wurde gut angenommen.

„Ich war die letzten 14 Tage nur auf den Knien und habe geputzt“

Mit Platzproblemen hat auch Alfred Krassnig in seinem Brauhaus in Rabenstein nicht zu kämpfen. Doch fehlen ihm bisher noch die Feiern und Reservierungen. „Am Land werden die Lokale am Anfang nicht voll sein, weil das Testangebot schlechter ist als in der Stadt. Trotzdem darf es keine Ausrede sein, weil man sich bei uns in Rabenstein bald drei Mal die Woche testen lassen kann“, sagt Krassnig. Kontrollieren wird aber auch er müssen. Krassnig musste dem Personal kündigen, zwei Mitarbeiter waren in Kurzarbeit.

„Mehr werden wir vorerst nicht brauchen. Das rechnet sich nicht.“ Im Brauhaus wird noch bis Ende Juni die Möglichkeit zur Abholung bestehen. „Auch wenn die Reservierungen noch fehlen, wir freuen uns trotzdem aufs Aufsperren.“

„Auch wenn die Reservierungen noch fehlen, wir freuen uns trotzdem aufs Aufsperren.“

Auch der Landgasthof Kammerhof in Hofstetten-Grünau vermisst noch Reservierungen. „Die Stammgäste kommen. Die freuen sich schon. Aber schauen wir mal, wie es wird“, so der Inhaber Selman Salihaj. Ihm fehlen ebenfalls die profitablen Feiern und Feste, trotzdem hat er sämtliches Personal während des Corona-Lockdowns behalten. „Somit sind wir auch bestens vorbereitet“, freut sich Salihaj auf die Normalität und will auch die Abholung weiter beibehalten. „Schauen wir mal, wie das wird. Wichtig ist, dass wir jetzt einmal durchstarten und sich die Richtung ändert.“

„Die Stammgäste kommen. Die freuen sich schon. Aber schauen wir mal, wie es wird“

Selbsttests „zur Not vor Ort“ möchte Thomas Gapp im Gasthaus in Weinburg anbieten. Und auch Tests beziehungsweise Impfungen kontrollieren: „Müssen wir ja.“ Seine zwei Kellner kommen aus der Kurzarbeit und sind geschult. Für eine volle Beschäftigung werde das Geschäft aber noch nicht reichen. Schließlich gebe es noch nicht so viele große Feiern. „Einige Reservierungen gibt es schon für Pfingstsonntag, außerdem findet diese Woche die Firmung in Ober-Grafendorf statt, da haben sich auch schon einige angemeldet“, sagt Gapp.

Bestens vorbereitet ist auch der Gasthof zur Post in Kirchberg. „Es sind schon Reservierungen da“, sagt Wirtin Tünde Hauß. Sie hat das Stammpersonal weitgehend behalten, ist aber auch noch auf der Suche nach neuem Personal. Hauß möchte die Kontrollen am Tisch durchführen, es wird aber noch alles geübt. Nach Adaptierungen im Lokal und im Gastgarten freut sich das Team, dass es jetzt wieder losgeht.

Im Gasthaus Voralpenhof wird auch künftig die Abholung möglich sein. Im Lokal wird jeder zweite Tisch gesperrt und auch den Außenbereich will man mehr nutzen.