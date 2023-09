Trauungssaal bis Taylor Swift: Ideen für Ober-Grafendorfer Roth-Haus

Ein erster Schritt in Richtung „Wachküssen“ des gut erhaltenen Roth-Hauses in der Mariazeller Straße ist getan. Der erste Tag der offenen Tür war gut frequentiert und brachte erste Ideen ein. So gab es den Vorschlag eines „Dirndltheaters Ober-Grafendorf“ mit einer Kleinkunstbühne, wo Kunstschaffenden und Dichterinnen und Dichtern die Möglichkeit geboten wird, sich zu präsentieren. Die Idee, die Geschichte des Ortsbildes in Form eines Heimatmuseums zu zeigen, ist ebenfalls gefallen. Ein Wunsch war es auch, das Haus in „Josef Wehrer Haus“ umzubenennen. Denn Josef Wehrer stiftete um 1902 das Gebäude aufgrund fehlender Erben.

Weitere Ideen waren Aufführungen der Musikmittelschule, Lesungen oder das Abhalten von kleinen Konzerten. Eine Vermietung an Vereine wurde auf den Tafeln ebenfalls verzeichnet. Ebenso wären Ausstellungen von Sammlungen, wie seltenen Autogrammen, interessant.

Taylor-Swift-Ausstellung, Co-Working-Space und mehr Ideen

Eine der Ideen ist eine Taylor-Swift-Ausstellung. Foto: Shutterstock/Brian Friedman, Brian Friedman

Auf den Tafeln, wo Vorschläge eingetragen werden konnten, befand sich auch die Anregung einer Taylor-Swift-Ausstellung im Jahr 2024. Der Hintergrund ist, dass die internationale Pop-Sängerin im August 2024 drei Konzerte in Wien gibt. Interessant war der Hinweis auf einen Trauungssaal. Hierzu würde sich auch der gut erhaltene Dachboden eignen.

Bei der Ideenfindung gab es allerdings auch kritische Anregungen. Etwa, dass die Gemeinde statt der Sanierung des geschichtlichen Hauses über eine Erweiterung der Sporthalle oder den Kindergarten nachdenken sollte. Die Gemeinde selbst könnte sich ebenfalls Theatervorführungen, Trauungen und Konzerte im Roth-Haus vorstellen. Ein Co-Working-Space oder ein Repair-Café kämen ebenfalls in Frage.

Der große Dachboden bietet viel Platz für Ideen. Foto: Bernhard Burmetler

Insgesamt ist das Roth-Haus innen in einem guten Zustand. Es ist eine Küche vorhanden, ein Badezimmer und eine Toilette. In der Zeit, als das Haus als Spitals-Lokal diente, gab es insgesamt sieben Räume. Bis Oktober können Interessierte das Haus besichtigen und Ideen einbringen.

Best-Practice-Beispiele sollen weiterhelfen

Die Gemeinde selbst wird ebenfalls an Ideen arbeiten und sich von Best-Practice-Beispielen inspirieren lassen. Als Beispiele dienen die alte Tischlerei in Michaelnbach in Oberösterreich. Dieser Ort wurde zum Treffpunkt für die Nachbarschaft und die Region. Inspiration holt sich die Gemeinde zudem vom ehemaligen Schuhgeschäft Buchbauer in der historischen Altstadt von Scheibbs. Dort entstand eine Galerie für Gegenwartskunst. Gelernt wird auch von der Zentrumsentwicklung in Waidhofen an der Ybbs und von der Trendumkehr in der Abwanderungsgemeinde Trofaiach in der Steiermark.