Mostviertel Tourismus konnte im Vorjahr über 1,1 Millionen Nächtigungen verzeichnen und damit den bisherigen Rekord von 1992 einstellen. Auch das Pielachtal leistet dazu seinen Beitrag. Dort jubelt man über ein Nächtigungsplus von acht Prozent.

In den letzten fünf Jahren gab es im Pielachtal einen Zuwachs von rund 8.000 Nächtigungen. „Die Entwicklungen und Investitionen rund um die Landesausstellung 2015 scheinen Wirkung zu zeigen“, erklärt Mostviertel Tourismus-Geschäftsführer Andreas Purt. Seit einem kurzen Einbruch der Zahlen ein Jahr nach der Landesausstellung ging es stetig bergauf.



Heuer wurde das Ausstellungsjahr sogar übertroffen. Einen großen Anteil am Plus des Pielachtales haben die Leitbetriebe und ****Hotels Steinschalerhof, Steinschaler-Dörfl und Alpenhotel Gösing (28.874 Nächtigungen). „Die ,Sonstigen Nächtigungsbetriebe‘, darunter auch der Erlebnisdorf Sulzbichl in Puchenstuben, verzeichneten ein Plus von über 41 Prozent“, hebt Purt hervor. Und auch bei den Ferienwohnungen am Bauernhof gibt es Plus von 12,8 Prozent.

„Wir sind viel auf Messen unterwegs, das macht schon etwas aus“, ist Hotelier Johann Weiß überzeugt und freut sich über das Plus. Dass der heiße Sommer immer mehr Städter in kühlere Regionen, wie das Pielachtal oder den Naturpark Ötscher Tormäuer lockt, davon ist Andreas Purt überzeugt. Das sieht auch Gerhard Hackner so. Der Tourismusobmann sieht aber auch viel Engagement bei den Gast-, Beherbergungs- und Tourismusbetrieben. „Das tolle Natur-, Erlebnis- und Freizeitangebot sowie die Marketing- und Werbeaktivitäten fruchten“, so Hackner.

„Es ist natürlich eine schöne Sache, wenn die Tourismusbilanz so ausfällt. Als kleine Region sind wir da immer etwas von der Witterung abhängig“, weiß der Obmann der Regionalplanungsgemeinschaft Pielachtal Kurt Wittmann. Im Tal werde auch viel für den Tourismus getan.

„Große Veranstaltungen wie der Dirndlkirtag wirken sich ebenfalls aus. Wir werden auf jeden Fall fleißig weiterarbeiten“, betont Wittmann.

Nach Puchenstuben ist Frankenfels die Gemeinde mit den meisten Nächtigungen im Tal und konnte das größte Plus mit 26,2 Prozent erreichen. Bürgermeister Franz Größbacher freut sich: „Es ist natürlich schön, wenn sich Initiativen, wie die Besuche in der Landeshauptstadt, bezahlt machen. Wir hoffen, dass es so weitergeht.“

Auf Platz zwei der höchsten Steigerungen liegt Kirchberg. „Wir sind immer bestrebt, uns zu verbessern. Beim Tagestourismus sind wir schon sehr gut, das steht auch in Verbindung mit der Markenstrategie Dirndltal. Mit der Eröffnung des Modellbahnmuseums erhoffen wir uns weitere Zuwächse. Nachholbedarf haben wir noch beim Thema Fremdenzimmer“, sagt Vize- bürgermeister Franz Singer.