Hofstettner SP-Mandatar brachte Beschwerde wegen Postenbesetzung ein

Ende März trat in Hofstetten-Grünau der Gemeindevorstand zu einer Vorstandssitzung zusammen. Im nicht-öffentlichen Teil ging es auch um die Nachbesetzung einer Mitarbeiterin, die nächstes Jahr in Pension geht - wie üblich bei Personalangelegenheiten. Doch SP-Mandatar Herbert Hollaus störte sich an der Vorgehensweise, wie die Nachbesetzung erfolgte. So sehr, dass er die Gemeindeaufsicht einschaltete.

Denn die Vergabe sei intransparent gewesen und die Gehaltseinstufung zu hoch. Laut Hollaus müssen Personalangelegenheiten immer im Gemeinderat beschlossen werden, und nicht nur im Vorstand. Für Gemeindeposten gebe es außerdem klare Gehaltsvorgaben, die nicht beachtet worden seien. Die Kosten seien auch nicht durch das Budget gedeckt, sagt Hollaus und geht sogar so weit, der ÖVP vorzuwerfen, deswegen die Gebührenerhöhung für Herbst nicht auszuschließen.

"Es kann nicht sein, dass Steuergelder willkürlich eingesetzt werden und man sich nicht an die eigenen Gesetze hält" so Hollaus.

Laut Bürgermeister ging alles mit rechten Dingen zu

„Wenn er das für rechtswidrig hält, soll er das glauben“, sagt Bürgermeister Arthur Rasch. Er wüsste nicht, was nicht gesetzeskonform sein soll. Denn nur bei Funktionsposten müsse der Beschluss im Gemeinderat fallen. Solche Entscheidungen könnte er sogar alleine fällen, aber er hat den Vorstand eingeschlossen. Rasch betont außerdem: Personal finden, ist schwierig. Deswegen sollte die Gemeinde um jede Person danbkar sein. Hollaus richtet die Kritik auch gegen die Gemeinde und nicht die neue Mitarbeiterin: „Sie ist fachlich geeignet und kennt die Gemeinde gut", ist Hollaus überzeugt.

Die zuständige Behörde im Land bestätigt die Beschwerde, nun erging ein Ansuchen um Stellungnahme an die Gemeinde. Aufgrund des laufenden Verfahrens sei es aber „unseriös“ den Vorfall derweil zu kommentieren. Wann welche Gremien in Personalentscheidungen einzubinden seien, lasse sich auf jeden Fall nicht pauschal beantworten.