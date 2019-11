Den Auftakt macht der "kulinarische Advent" in Ober-Grafendorf von 29. November bis 1. Dezember.

Der "Gemütliche Advent" in Rabenstein lockt von 30. November bis 1. Dezember.

Und auch in Frankenfels geht es am kommenden Wochenende schon vorweihnachtlich zu. Der "Familiäre Advent" findet am 30. November statt.

Weitere Termine:

• Traditioneller Advent, Hofstetten-Grünau: 6. bis 8. Dezember 2019

• Ruhiger Advent, Loich: 7. Dezember 2019

• Brauchtümlicher Advent, Schwarzenbach: 7. bis 8. Dezember 2019

• Besinnlicher Advent, Weinburg: 14. Dezember 2019

• Stimmungsvoller Advent, Laubenbachmühle: 14. Dezember 2019

• Romantischer Advent, Kirchberg/Pielach: 14. bis 15. Dezember 2019