Bis zu 35 Parkplätze in Ober-Grafendorf geplant

Schon lange sind Parkplätze ein heißes Thema in Ober-Grafendorf. Nun scheint eine Lösung in Sicht zu sein. Im Frühjahr 2024 finden hinter dem „Hager-Areal“ Abbrucharbeiten eines Gebäudes statt. Dort sollen dann bis zu 35 öffentliche und barrierefreie Parkmöglichkeiten entstehen. Dazu fasste der Gemeinderat den Grundsatzbeschluss, eine Fläche von 1.143 Quadratmeter für zwei Euro pro Quadratmeter zu mieten. Bevor es zur Abstimmung kam, gab es einige Wortmeldungen.

Walter Horinek (Grüne) meinte, dass die geplante Stellflächen „in zweiter Reihe“ vor allem für die Älteren und Gebrechlichen keine vernüftige Lösung darstelle. Ebenso äußerte er, dass es „endlich den Dauerparkern in der Hauptstraße oder in der Marktgasse an den Kragen gehen“ solle. Auf die Frage der anderen Gemeinderatsmitglieder, warum die Polizei diese nicht bestrafe, wies Horinek - selber Polizist - hin: „Die Dauerparker werden nicht gestraft, weil dies nicht erwünscht sei.“ Laut Beobachtungen sollen einige Dauerparker Mitarbeitende aus den umliegenden Geschäften sein.

FPÖ-Gemeinderätin Manuela Gruber sagte über das Parkproblem und dessen Lösung: „Man muss nur wollen und man muss sehen, wohin mit den Mitarbeitern. Es soll für alle eine Möglichkeit geben.“ Seitens der ÖVP meldete sich Franz Mandl zu Wort und wies hin, dass die Parkplätze eine Beleuchtung benötigen würden und auch eine E-Auto-Ladestation eine gute Idee wäre. Um das Dauerparken zu vermeiden, wies Mandl darauf hin, Kurzparkzonen zu errichten und diese auch zu kontrollieren. Die Diskussion schloss VP-Gemeinderat Herbert Doppel und äußerte zu dem Projekt: „Man sollte die Möglichkeit unbedingt nutzen. Auch hinsichtlich der Apotheke oder den Veranstaltungen in der Pielachtalhalle.“

Vorgesehen wäre eine geschotterte Fläche und eine barrierefreie Zufahrt, ohne Schranken oder Ähnlichem. Bürgermeister Rainer Handlfinger betonte, dass die Gemeinde auch die Wirtschaftstreibenden für das Projekt ins Boot geholt hätte. Aktuell laufen noch Verhandlungen mit dem Grundstückseigentümern über den Vertrag. Der Grundsatzbeschluss zu der Parkplatzlösung beschloss der Gemeinderat ohne Gegenstimmen, Walter Horinek enthielt sich jedoch seiner Stimme.