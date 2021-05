Hitzige Diskussionen gab es in der letzten Gemeinderatssitzung in Hofstetten-Grünau. Besonders der Tagesordnungspunkt zur Aufnahme der Widmungsmöglichkeit für „Grünland-Photovoltaik ließ die Wogen hochgehen.

So stellte Bürgermeister Arthur Rasch den Antrag, dass man die Widmungsform Grünland-Photovoltaik in den Flächenwidmungsplan aufnehmen und passende Flächen ausweisen solle. Die Flächen dürfen maximal 1,99 Hektar groß sein. „So kann künftig landwirtschaftliche Fläche, die nicht genutzt werden kann, für die Stromproduktion verwendet werden“, erklärt Rasch, spricht sich aber auch klar gegen Großprojekte, wie das in Kilb aus, bei dem rund 11 Hektar Ackerfläche verbaut werden sollen. „Da bin ich auch entsetzt, dass das vielleicht möglich sein könnte.“ Ihm gehe es nur darum, auch Flächen wirtschaftlich nutzbar zu machen, die nicht mehr landwirtschaftlich bewirtschaftet werden.

„Da bin ich auch entsetzt, dass das vielleicht möglich sein könnte.“

„Es geht um die Vorbereitung einer möglichen Widmung. Wenn es dann um konkrete Flächen geht, entscheidet der Gemeinderat, ob die Bewilligung erteilt wird“, präzisiert Vizebürgermeister Wolfgang Grünbichler. Außerdem müssen einige Bedingungen erfüllt sein: Die Fläche muss gewidmet sein, eine Studie muss erweisen, dass das Areal geeignet ist, es muss ein Trafo in der Nähe sein und ein Strombetreiber muss den erzeugten Strom abnehmen.

Kritik kommt von der SPÖ. Parteiobmann Herbert Hollaus jun. beruft sich auf den Leitfaden des Landes, der den Weg in die Energiewende vorzeichnet. „Erst sollen Gebäude mit Photovoltaik-Anlagen ausgestattet werden und in weiterer Folge Grünflächen dafür gewidmet werden. Jetzt steht die Widmung schon zur Diskussion, das widerspricht der Grundidee des Raumordnungsgesetztes“, so Hollaus jun., der vorschlägt erst die öffentlichen Gebäude zu nützen.

Rasch kontert: „Der Vizebürgermeister und ich haben im letzten Jahr zahlreiche Gespräche geführt. Wir haben Sachverständigen Flächen gezeigt, das BGZ, die Schule, den Bauhof, die Sehnsucht und das neue Feuerwehrhaus. Überall die gleiche Antwort: Sie sind nicht für Photovoltaik konzipiert und nicht wirtschaftlich.“

„Wir sollen hier einen Freibrief abstimmen. Zuerst soll die Studie vorgelegt werden und erst dann können wir abstimmen.“

Schließlich stimmt auch SPÖ-Gemeinderat Kurt Garschall in die Kritik ein: „Wir sollen hier einen Freibrief abstimmen. Zuerst soll die Studie vorgelegt werden und erst dann können wir abstimmen.“ Das sei alles gut und schön, sagt Rasch, „aber wenn die Flächen nicht ausgewiesen werden, dann machen die nichts.“

Nach langer Diskussion fiel der Beschluss mit Mehrheit. Die SPÖ enthielt sich zum Teil der Stimme oder stimmte dagegen.