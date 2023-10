Erneuerbare Energiegemeinschaft in Kirchberg gegründet

In der Gemeinde hat sich der Verein „Erneuerbare Energiegemeinschaft Kirchberg“ gegründet. Seine Aufgabe ist es, den Stromverbrauch der gemeindeeigenen Photovoltaikanlagen und des Kleinwasserkraftwerkes abzuwickeln und zu verrechnen.

Von der ersten Idee bis zur Vereinsgründung hat es wegen der vielen Formalitäten einige Zeit gedauert. Nun wurde der Verein im Gemeinderat vorgestellt. Als Obmann fungiert Bürgermeister Franz Singer (ÖVP). Er informierte: „Wir möchten durch eine optimale Nutzung und Verkauf des Stromes innerhalb unserer Gemeinde-Abnahmestellen einen möglichst großen Eigenverbrauch beim Strom erreichen“. Die Statuten für den Verein wurden in enger Kooperation mit der Energieagentur Niederösterreich (ENU) erstellt und von der Bezirkshauptmannschaft genehmigt. Der Verein hat die Aufgabe, die Stromverteilung wirtschaftlich und kostengünstig bei den gemeindeeigenen Abnahmestellen abzuwickeln. Obmann-Stellvertreter Geschäftsführender Gemeinderat Christian Gansch (ÖVP) berichtete: „Der Verein ist gemeinnützig und vertreibt die Energieleistungen nur innerhalb der Strukturen der Gemeinde Kirchberg. Der Stromtransfer erfolgt über das Netz Niederösterreich. Alle Photovoltaikanlagen verbleiben im Besitz der Kommune.“

Die Gemeinde Kirchberg hat schon frühzeitig zur Errichtung von Photovoltaikanlagen zur Stromerzeugung auf öffentlichen Gebäuden begonnen. Derzeit werden Anlagen am Bahnhofsgebäude, der Feuerwehr, der Volks- und Mittelschule, beim Kindergarten, am Rotkreuz-Haus und auf der Kirchberghalle betrieben. Zusätzlich wurde nun die größte Anlage mit 152 Kilowatt-Peak Gesamtleistung am Dach des Bauhofes in Betrieb genommen. Künftig soll der Strom von Anlagen mit hoher Leistung zu Gebäuden mit großem Verbrauch umgeleitet und so der Eigenverbrauch wesentlich gesteigert werden.

Der Gemeinderat fasste mit Stimmenmehrheit den Beschluss: Der Verein Erneuerbare Energiegemeinschaft wird mit der wirtschaftlichen Abwicklung und Verrechnung der Energieleistungen bei den gemeindeeigenen Photovoltaikanlagen und dem Wasserkraftwerk betraut. Gemeinderat Wilhelm Weinmeier (FPÖ) enthielt sich.

Verein „Erneuerbare Energiegemeinschaft Kirchberg