Photovoltaik-Anlagen für Hofstettener Schule und Feuerwehrhaus

Einen Schritt in Richtung Energieautarkie möchte die Gemeinde Hofstetten-Grünau gehen. Deswegen wurde in der jüngsten Gemeinderatssitzung die Auftragsvergabe für die Errichtung zweier Photovoltaik-Anlagen beschlossen. Eine davon wird bei der Schule, die andere beim Feuerwehrhaus installiert. Das Angebot der Firma Elotech, die von Vizebürgermeister Wolfgang Grünbichler (ÖVP) geleitet wird, betrug rund 30.000 Euro weniger als das nächstbeste. Dementsprechend sprach sich Bürgermeister Arthur Rasch (ÖVP) dafür aus, den Auftrag an Elotech zu vergeben. Insgesamt investiert die Gemeinde rund 160.000 Euro in beide Anlagen. Damit waren auch die anderen Fraktionen einverstanden.

Für Diskussion sorgte jedoch die Position der PV-Anlage bei der Schule. Denn durch die Installation werden Klassenfenster verdeckt. Die SPÖ-Gemeinderäte Herbert Hollaus sen. und Kurt Garschall äußerten die Sorge, dass sich dies negativ auf das Wohlbefinden der Schülerinnen und Schüler, und deswegen auch auf deren Lernerfolg auswirken könnte.

Bildungsgemeinderätin Angela Hollerer-Hasengst (ÖVP) betonte jedoch, dass die Anlage viel eher einen positiven Effekt haben werde, da sich aufgrund der Sonneneinstrahlung die Klassenzimmer sehr stark aufheizen würden. Vizebürgermeister Grünbichler erklärte außerdem, dass es sich bei den geplanten Anlagen nicht um herkömmliche, schwarze Solarzellen handele, sondern um Glasplatten mit Silicium. Diese würden noch reichlich Licht hindurchlassen, aber gleichzeitig eine zu starke Aufhitzung der Klassen verhindern.

Zur finalen Abstimmung, mit der der Auftrag an die Firma Elotech vergeben wurde, verließ Grünbichler aufgrund von Befangenheit den Sitzungssaal.