Start zur Kindergarten-Offensive in Kirchberg

Beschlüsse für die Betreuung der Kleinkinder wurden vom Gemeinderat in der letzten Sitzung gefasst. Einstimmig wurden die Aufträge für den Umbau und die Erweiterung des Kindergartengebäudes vergeben.

Die Investition am Standort des bestehenden Kindergartens in der Stolzgasse beträgt rund zwei Millionen Euro, exklusive Mehrwertsteuer. Die bestehenden fünf Gruppenräume werden um zwei neue Kindergartengruppen erweitert. Damit können Kinder ab dem zweiten Lebensjahr aufgenommen werden. Es wird auch die Kinderanzahl pro Gruppe verringert. Zusätzlich ist eine Tagesbetreuungsstätte für Kleinstkinder geplant, für Fälle, wo es die private Situation unbedingt erfordert und eine Betreuung im Familienverband zu Hause nicht möglich ist. Ebenso werden Nebenräume und ein Personenlift errichtet. Bürgermeister Franz Singer (ÖVP) informiert: „Mit den Bauarbeiten wird am 16. Oktober dieses Jahres begonnen. Die Fertigstellung ist bis Juli 2024 geplant“. Der Zubau und die Erweiterung des Kindergartens werden an das bestehende Gebäude in der Stolzgasse 11 auf dem Gelände dahinter angebaut. Die Zufahrt zur Baustelle erfolgt von der Siedlungsstraße Am Kirchenberg.

Foto: Gerhard Hackner

Die Auftragsvergaben an die Bestbieter erfolgten nach vorheriger Ausschreibung und Prüfung durch das Planungsbüro. Auch heimische Firmen kommen zum Zug. Der Auftrag für die Baumeisterarbeiten in Höhe von 1.085.880 Euro wurde an die Firma Anzenberger-Bau vergeben. Mit den Arbeiten für die Elektrotechnik wurde die Firma Elektro-König (156.116,95 Euro), mit den Bauspengler- und Dachdeckerarbeiten die Firma Wutzl (148.126,20 Euro) und mit der Haustechnik die Firma F&G Haustechnik (130.773,42 Euro) beauftragt. Die Aufträge für Kunststoff-Alufenster und den Sonnenschutz ergingen an die Firma Jungwirt GmbH (73.781,50 Euro), für Metallarbeiten an die Firma Metall-Bau GmbH (172.851,60 Euro) und für den Trockenausbau an die Firma Innenbau-Technik GmbH (126.621,50 Euro). Der Ankauf des Personenliftes erfolgt bei der Firma Kohne als Bestbieter (61.895 Euro).