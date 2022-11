Constantia investiert 80 Millionen Euro in Weinburg

90.000 Tonnen Aluminiumfolien wird Constantia Teich künftig in Österreich produzieren können. Damit wachsen die Kapazitäten des Verpackungsherstellers um 30 Prozent. Grund dafür ist der Ausbau des Werkes in Weinburg, in den die Unternehmensgruppe Constantia Flexibles mehr als 80 Millionen Euro investiert. Laut eigenen Angaben steigt Constantia Teich dadurch zum größten Produzenten in Europa auf.

„Wir werden danach mindestens 30 Personen mehr beschäftigen können.“PR-Verantwortliche Eva Fischer-Cislinsky

Der Betrag fließt hauptsächlich in ein neues Walzwerk und eine weitere Lackieranlage. Darüber hinaus sind bauliche und infrastrukturelle Maßnahmen geplant, wie eine Schneideanlage, Glühöfen und die Erweiterung des Hochregallagers. Ziel des Projektes ist das Wachstum des Unternehmens auf dem Aluminiummarkt und die Sicherung der Lieferkette. „Wir sind unabhängiger und damit krisensicherer“, betont Geschäftsführer Gerald Hummer.

Der Ausbau selbst ist von einem hohen Automatisierungsgrad gekennzeichnet. „Danach werden wir mindestens 30 Personen mehr beschäftigen können“, kündigt die PR-Verantwortliche Eva Fischer-Cislinsky an.

Ein weiterer Faktor ist das Thema Nachhaltigkeit: Die neue Walze soll zum einen mit Ökostrom betrieben werden. Anfang 2023 soll eine neue PV-Anlage in Betrieb gehen. Zudem senkt der Konzern zum anderen seine CO2-Bilanz, indem er Folien selbst fertigt, anstatt sie aus dem außereuropäischen Raum zu importieren. Laut eigenen Angaben vermeidet Constantia auf diesem Weg über 100.000 Tonnen CO2.

Aktuell befindet sich das Projekt in der Planungsphase. 2025 soll die kommerzielle Produktion beginnen. In Weinburg werden vor allem Verpackungen in den Segmenten Tiernahrung, Food, Pharma und Kaffee hergestellt.

