Hochwasser, Erdbeben oder Blackout – im Notfall sollte man wissen, was zu tun ist. Darüber informieren der Zivilschutzverband in Vorträgen und Zivilschutzbeauftragte in den Gemeinden.

Derzeit läuft ein Grundlehrgang des Zivilschutzverbandes in der Pielachtalhalle in Ober-Grafendorf. Der erste Teil ging bereits am Wochenende über die Bühne. Teil zwei und drei des Lehrganges finden am 2. und 16. Februar jeweils von 8 bis 17 Uhr statt. „Diese Kurse bieten wir nicht nur den Zivilschutzverband-Mitarbeitern, sondern auch der allgemeinen Bevölkerung an“, erklärt Bezirksstellenleiter-Stellvertreter Peter Stehlik.

Er hofft, dass sich auch in Ober-Grafendorf wieder jemand findet, der die Aufgaben des Zivilschutzbeauftragten der Gemeinde übernimmt. „Nach Wolfgang Brückler hat jetzt auch Walter Horinek aufgehört“, bedauert Stehlik. Den verpassten ersten Teil kann man bei Interesse in Tulln nachholen.