Ein Pielachtaler Blick ins neue Jahr

2023 tut sich vieles im Pielachtal. Die NÖN gibt einen Überblick über kommunale Vorhaben und einige Veranstaltungen, die man sich schon mal im Kalender markieren kann:

St. Margarethen:

Das Feuerwehrhaus geht in die zweite Bauphase. Außerdem stehen Hochwasserschutz-Maßnahmen in der Sierningstraße an und die LED-Umstellung wird fortgesetzt.

Ober-Grafendorf:

Die Umgestaltung des Hauptplatzes wird abgeschlossen. Außerdem stehen Planungen für den Neubau beim Kindergarten 2 in Ebersdorf und Maßnahmen zur Blackout-Vorsorge auf dem Programm. Im neuen Jahr erscheint die Bilanz zur Gemeinwohlökonomie und der Pensionistenverband feiert 60-jähriges Jubiläum. Zudem zieht am 18. Februar der Dirndltaler Faschingsumzug durch die Gemeinde.

Weinburg:

Das größte Projekt ist die Sanierung der Volksschule. Im Aufschließungsgebiet Kornfeld werden im Frühjahr die Straßenbauarbeiten und der Fußgängerbereich abgeschlossen.

Hinter dem Werksgelände von Constantia Teich wird eine Gemeindestraße erneuert. Im Zuge der Dorferneuerung soll die Freizeitanlage erweitert werden, etwa mit neuen Pielachzugängen oder einem Schaubienenstock.

Zur Blackout-Prävention sollen Gemeindeamt und Volksschule mit Stromspeicher und Notstrom-Aggregat ausgestattet werden, außerdem wird die Abwasserbeseitigungs-Anlage bei der Kerschanhalle umgerüstet. Das Sonnwendfeuer von SPÖ und Naturfreunden findet am 24. Juni statt und das Feuerwehrfest von 7. bis 9. Juli.

Hofstetten-Grünau:

Im Jänner ist der Spatenstich für das Hochwasserschutz-Projekt im Aggschussgraben. Der Zubau zur Multimediathek wird im April mit einer Feier eröffnet. Außerdem ist der Heizungstausch ein wichtiges Thema in der Gemeinde. Das Frühjahrskonzert der Blasmusik findet am 25. März statt, die Gewerbemesse am 13. Mai.

Rabenstein:

Der Oggersheimer Platz wird 2023 zum klimafitten Veranstaltungs- und Parkplatz umgebaut. Die Solarbeleuchtung für den Fuß-/Radweg entlang der Pielach hat sich wegen Lieferschwierigkeiten verzögert. Die Gemeinde rechnet jedoch damit, dass die Lampen Ende Jänner in Betrieb gehen. Zudem soll der Ruhewald aufgewertet werden: Beim Verabschiedungsplatz wird eine Gedenktafel errichtet und die Beschilderung optimiert. Außerdem steht ein Wechsel in der Amtsstube an: Amtsleiterin Evelyn Gruber will sich ihren ursprünglichen Aufgaben im Gemeindeamt widmen und übergibt die Leitung zur Jahresmitte an Marion Reisenhofer.

Kirchberg:

Die größte Veranstaltung in der Region, der Pielachtaler Dirndlkirtag, findet in diesem Jahr in Kirchberg statt, und zwar von Samstag, 23., bis Sonntag, 24. September. Die Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren. Ein Highlight steht schon fest: Die steirische Kultband „Die Edlseer“ tritt wieder auf. Der Kultursommer lockt vom 23. Juni bis zum 9. Juli mit einem vielfältigen Programm, etwa mit Peter Simonischek und Brigitte Karner. Außerdem wird im neuen Jahr die zweite Hälfte der Straßenbeleuchtung auf LED umgerüstet. In der Stolzgasse entstehen beim Dirndlhof neue Parkplätze sowie Sitzgelegenheiten und Schaukästen.

Loich:

Die Gemeinde bekommt im neuen Jahr einen Bauhof (siehe Seite 29). Außerdem wird der Einbau einer Hackschnitzelanlage geprüft. Sie könnte die Volksschule, den Kindergarten, das Gemeindehaus und möglicherweise auch Privatkunden versorgen. Laut Bürgermeister Anton Grubner stehen noch keine Veranstaltungstermine fest. Ein Dorf- und ein Frühlingsfest soll es aber geben, nach Möglichkeit auch eine Muttertagsfeier sowie eine Weihnachtsfeier für die Seniorinnen und Senioren.

Schwarzenbach:

Die Gemeinde will einen Gemeindemitarbeiter anstellen. Zudem stehen im Frühling Arbeiten am Friedhof an (siehe Seite 30) und die Barbarakapelle soll saniert werden. Am 9. September findet der dritte Pielachtaler Almabtrieb von der Geißenbergalm statt. Das traditionelle Schwarzenbacher Feuerwehrfest dauert vom 23. bis zum 25. Juni.

Frankenfels:

Im März geht es beim Hochwasserschutz weiter, das Projekt soll 2023 abgeschlossen werden. Der zweite Teil des Güterwegs „Frankenfelsberg wird asphaltiert. Bei der Grassermühle soll ein Funcourt entstehen. Außerdem wird der Urnenhain erweitert und ein Teil der Kirchenmauer saniert. Die Feuerwehr bekommt einen neuen Ford Ranger und hat noch einen zweiten Grund zur Vorfreude: Am 30. April feiert die Truppe ihr 140-jähriges Jubiläum mit einem großen Fest.

