Das Truckertreffen des Vereins Pielachtal Truckers geht in die zweite Runde. Am 1. und 2. Juni verwandelt sich die Pielachtaler Sehnsucht in einen Trucker-Treffpunkt. Anreise ist bereits ab Freitag möglich. „Wer nebeneinanderstehen will, sollte auch gemeinsam kommen“, heißt es von den Veranstaltern. 150 Lkw sind derzeit angemeldet.

Am Samstag ist um 13 Uhr eine gemeinsame Ausfahrt geplant. Auf dem Programm steht eine nette Runde in das Nachbartal und durch das Pielachtal wieder zurück zum Treffpunkt. Im Rahmen des Nachmittagsprogramms gibt es auch ein Gewinnspiel. Um 20 Uhr werden die schönsten Trucks prämiert, danach startet das Sonnwendfeuer. Am Sonntag findet die Fahrzeugsegnung statt und es folgt Frühschoppen mit den jungen Grünauer Buam.