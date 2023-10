Frankenfelser Volksschulkinder erkundeten die Nixhöhle

Vor der Nixhöhle nahm Höhlenführer Albin Tauber die vierte Klasse der Volksschule Frankenfels in Empfang. Die Kinder machten sich, begleitet von ihrer Klassenlehrerin Ingrid Groiß sowie Birgit Fuxsteiner und Dominik Gansch, auf den Weg in die Höhle, um die Geheimnisse dieser unterirdischen Welt zu ergründen. Höhlenführer Tauber stellte immer wieder Fragen an die interessierten „Höhlenforscherinnen“ und „Höhlenforscher“ und war überrascht, wie viel Wissen bei einigen von ihnen bereits vorhanden war.

Sehr interessiert waren alle an den Fledermäusen und auch am Leben der schon ausgestorbenen Höhlenbären. Die „Osterhasen“ und der vom Höhlenführer inszenierte Sternenhimmel mit Sternschnuppen fanden ungeteiltes Interesse. Nach dem Höhlenbesuch ging es zurück zur Schule. In der Schulklasse gab es noch einige Infos durch den Höhlenführer, der auch noch Fragen beantwortete. Zum Schluss gab es für alle Schülerinnen und Schüler noch eine 3D-Karte der Höhle und einen Folder über Schauhöhlen in Österreich.