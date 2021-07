Strahlend blauer Himmel. Üppig gedeihendes Gras. Dichter Wald. Natur pur. Ein Sommertag in Schwarzenbach. Am Dorfplatz heißt mich Friedrich Putzenlechner willkommen. Der Frankenfelser Landwirt hat in Schwarzenbach seine zweite Heimat gefunden. Und er ist stolzer Obmann des Aktiv Clubs (AC) Schwarzenbach.

„Ich wollte schon immer etwas bewegen für die Menschen im Ort, vor allem für die Jugend“

Putzenlechner ist ein Macher, ein Vereinsmeier. Daraus macht er keinen Hehl. „Ich wollte schon immer etwas bewegen für die Menschen im Ort, vor allem für die Jugend“, erzählt er. Und das ist ihm jetzt wieder gelungen – mit dem Hubert-Weg. Diese nicht einmal einen Kilometer lange Wanderrunde startet am Dorfplatz, daneben verläuft ein Stück auch der Weitwanderweg 652. Wir wandeln aber am Hubert-Weg, angelegt von Friedrich. „Warum nicht Friedrich-Weg?“, möchte ich wissen. Nein, Obmann Friedrich möchte, obwohl Initiator des neuen Freizeitangebots, nicht im Mittelpunkt stehen. Benannt ist der Weg nach dem Vereinskassier, Hubert Summerer.

Letztes Jahr war es corona-bedingt ruhig im Vereinsleben des AC Schwarzenbach. „Ich habe versucht, die Zeit sinnvoll zu nützen“, sagt er, während wir zuerst leicht ansteigend am Waldrand entlang und dann durch die Büchlwiese marschieren. „Ich habe mehrere Obstbäume hier gepflanzt“, erzählt er. Auch ein Nützlingshotel hat er aufgestellt. Schon länger hatte Putzenlechner die Idee, hier eine Spazierrunde zu gestalten. Der Verein pachtete den Grund von Ernestine Hochreiter und schon ging es los. „Mit einem kleinen Bagger legten wir den Weg an“, berichtet er. Jetzt kommt er jede Woche her, um Pflegearbeiten vorzunehmen. Die Schützlinge der Kindertagesstätte nutzen bereits mit ihren Betreuern den Weg, um einen Ausflug zur öffentlichen Freizeitanlage des Clubs zu machen. Da gibt es ein Indianer-Tipi und einen Sportplatz. Senioren kommen gerne her, um Kaffee zu trinken und zu plaudern. Lesefreudige werden im Clubhaus in der Bücherecke fündig. Und mancher genießt ein kühles Bier. Die Kinder einen Saft. Für jeden bietet sich hier der perfekte Abschluss – nach einem Spaziergang am Hubert-Weg.