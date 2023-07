Kirchberger Senioren besuchten Straußen-Farm

Mit dem Reisebus der Firma Kerschner ging die Fahrt nach Schönberg am Kamp, wo das Straußenland Gärtner besucht wurde. Rund 500 Strauße, Emus und Nandus faszinierten die Besucher bei diesem exotischen Ausflugsziel. Danach besuchten die Senioren-Ortsgruppe das Krahuletz-Museum in Eggenburg mit seinen umfangreichen geologischen und archäologischen Sammlungen. Der wunderschöne Tag ging mit dem Besuch im Weingut Öhlzelt in Fieberbrunn zur Neige. Die Fahrt wurde von Reiseleiterin Maria Hahn vorbildlich organisiert. Alle freuten sich über den ereignisreichen Ausflugstag.