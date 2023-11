Pielachtaler „Minis“ reisten nach Rom

Die Ministrantinnen und Ministranten aus den Pielachtaler Pfarren Grünau, Rabenstein, Loich und Schwarzenbach reisten nach Rom. Sie durften die „Ewige Stadt“ als Dank für ihren jahrelangen Dienst am Altar bereisen und die wichtigsten Sehenswürdigkeiten besichtigen. Das absolute Highlight war die Mitfeier der Papstmesse im Petersdom und der anschließende Angelus am Petersplatz.

Ebenfalls auf dem Programm stand ein Besuch am Campo Santo, wo der ehemalige Loicher Pfarrer Peter Stehr begraben ist. Stehr bekam zu seinem 60. Geburtstag von der Loicher Bevölkerung eine Romreise geschenkt, von der er nicht mehr zurückkehrte. Er verstarb am 28. Oktober 1952 nach einem Zwölffingerdarm-Durchbruch in Rom.