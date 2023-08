Rabensteiner Senioren besuchten die „Perle des Stodertals“

Der Fernsehsendung „Neun Plätze — neun Schätze“ auf der Spur unternahmen Mitglieder der Rabensteiner Ortsgruppe der NÖ Senioren einen Ausflug zum „Schiederweiher“. Der See liegt im oberösterreichischen Hinterstoder und gilt als die „Perle des Stodertals“. 46 Personen, Rabensteiner Senioren und einige Gäste, waren mit der Firma Kerschner unterwegs. Trotz der Regenperiode hatten sie enormes Glück, denn nur an diesem Tag machte das Schlechtwetter Pause. So konnten die Senioren bei Sonnenschen eine Wanderung zum idyllisch gelegenen Weiher sowie bis zum Polsterstüberl unternehmen und das herrliche Panorama genießen. Weiters stand noch ein Besuch im Alpineum in Hinterstoder am Programm, bevor es wieder, mit einem Zwischenstopp zu einer Jause im Mostlandhof bei Purgstall, voller schöner Eindrücke nach Hause ging.