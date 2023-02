Diebstähle in Hofstetten-Grünau: Täter gefasst

Leichte Beute machen wollten gleich drei Einheimische im Pielachtal. Sie alle hatten es auf bäuerliche Selbstbedienungsläden in Hofstetten-Grünau abgesehen. Tatorte war der Hofstettener Genussladen im BGZ und die Minikäserei in der Barbarakapellenstraße.

Alle drei Täter sind jetzt ausgeforscht. Am 19. November schlug eine Frau aus dem Raum Loosdorf erstmals im Genussladen im BGZ zu. Das war der 45-Jährigen aber sichtlich nicht genug und so kam sie am 25. November, am 12. Dezember und am 21. Dezember wieder. Sie ließ jeweils Wechselgeld und Waren, darunter Saft, Lebensmittel und auch ein Holzengerl mitgehen, ohne zu bezahlen. Dabei richtete sie einen Schaden von rund 120 Euro an.

Da bereits ein Vorführungsbefehl eines Bezirksgerichts vorlag, wurde sie in die Justizanstalt Krems überstellt. Ganz unabhängig von ihr suchte noch ein anderer Ladendieb den Genussladen heim. Der erst 19-Jährige stahl Wechselgeld und verschiedenste Lebensmittel wie Fleisch, Joghurt, Nüsse und Kompott. Seine Coups beging er am 17., 18. , 20 und 21. Dezember. Der junge Erwachsene aus dem mittleren Pielachtal hat den Schaden von rund 82 Euro beglichen, eine Anzeige blieb ihm jedoch nicht erspart.

Die Diebstähle in der Minikäserei trugen sich ab Mitte Dezember des Vorjahres zu. Immer wieder fehlten Käse und Wechselgeld. Der Täter, ein 30-jähriger Pielachtaler, richtete rund 67 Euro Schaden an. Die Ausgeforschten gaben als Motive Geldnot und Gelegenheitsdiebstahl an.

„Alle Diebstähle konnten durch Kooperation mit den Geschädigten und die ausgezeichnete Ermittlungsarbeit rasch geklärt werden. Wir sind stolz auf das Miteinander und auf unsere Kollegen und Kolleginnen, die täglich für das gemeinsame Wohl arbeiten“, freut sich Bezirkspolizeikommandant Philipp Harold.

