19-Jähriger demolierte Linienbus in Hofstetten-Grünau

14 Glasscheiben sind nur noch in Scherben. Bis der Bus wieder einsetzbar ist, wird wohl noch einige Zeit dauern, denn der Sachschaden ist enorm.

Ein junger Ober-Grafendorfer rastete in der Nacht zum Samstag völlig aus. Er demolierte einen Linienbus, der bei der Winter-Halle abgestellt war. Der bisher unbescholtene 19-Jährige verletzte sich dabei selbst und musste von der Rettung versorgt werden. Die Einvernahmen des jungen Erwachsenen sind noch nicht abgeschlossen. Eine Ersteinvernahme soll sich aufgrund seines Zustandes schwierig gestaltet haben. Er wurde aber bis auf weiteres auf freiem Fuß angezeigt.

Am Samstagmorgen nahm die Freiwillige Feuerwehr Hofstetten-Grünau sich des demolierten Busses an. Die Aufräumarbeiten für die zwölf Floriani waren mühsam. „Drei Container mit 240 Litern Fassungsvermögen sind nun voller Glasscherben“, schildert FF-Kommandant Walter Bugl. Die Scheiben wurden provisorisch zugeklebt, damit der Bus in die Werkstätte überstellt werden kann.