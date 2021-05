In 42,195 Stunden hatten Landjugend-Gruppen im ganzen Land beim Projektmarathon ihre Gemeinden verschönert. Zusätzlich zu Bau und Gestaltung mussten die Gruppen ihre Ausführung dokumentieren, eine Mappe gestalten und einen Blog führen. Abschließend folgte die Präsentation des Projektes vor einer Jury.

All diese Komponenten führten zu dem Ergebnis, das in einer Online-Sendung auf Facebook, YouTube und Instagram verkündet wurde. Dann wurden die Urkunden in die Region gebracht.

Frankenfels/Schwarzenbach holte Bronze mit dem Projekt „Ein Holzzelt für die Kindergartenwelt“: Roman Riedl, Marlene Gonaus und Manuel Prammer nahmen Glückwünsche von der Bezirksleitung und den Vertretern des Landesvorstands entgegen. NOEN

Zweimal Gold, einmal Silber und einmal Bronze, so die beeindruckende Bilanz der Landjugendgruppen aus dem Pielachtal. Die Landjugendgruppe Weinburg überzeugte mit ihrem Projekt, bei dem sie neben dem Volleyballplatz eine Betriebshütte errichteten, in der nun Rechen, Schaufeln und mehr Platz finden.

Ebenfalls Gold heimste die Landjugend Ober-Grafendorf ein. Sie schufen mit einem Brunnen und einem neuen Steg neue Highlights entlang des Pielachtaler Rundweges.

Eine Auszeichnung in Silber konnte sich die Landjugend Kirchberg holen. Sie gestaltete neben der Pielach die Grüninseln mit gemütlichen Rastplätzen. Für ihr Indianerzelt aus Holz im Kindergarten bekam die Landjugendgruppe Frankenfels/Schwarzenbach eine Auszeichnung in Bronze.

Den Landessieg holte sich die Landjugend Göstling an der Ybbs. 40 Burschen und Mädels errichteten im Ortszentrum unter dem Projekttitel „AussichtsReich“ eine Aussichtsplattform von etwa vier Metern Höhe.