Ausstellung „Masi“ aus dem Pielachtal: „Graffiti ist die Kunst der Unterschicht“

Lesezeit: 3 Min KS Katharina Schrefl

Der Kirchberger Masi setzt bei seiner Graffiti-Kunst auf ausdrucksstarke Farben und starke Kontraste. Foto: privat

K ünstler Masi aus Kirchberg an der Pielach betätigt sich schon seit seiner Kindheit künstlerisch. Am 11. November findet seine erste Vernissage in der Artique Galerie statt.