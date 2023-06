Menschenbilder am See

38 Berufsfotografen aus Niederösterreich machen bei den Menschenbilder 2023 mit und stellen ihre besten „Menschenbilder“, nämlich besondere, ausdrucksstarke und außergewöhnliche Porträts aus. Damit wird ihr Können und ihr großes Know-how unter Beweis gestellt.

Ein besonderer Effekt der Arbeiten wird dadurch erzielt, dass diese als großformatige Fotografien (140 x 140) an Fotobänken angebracht werden. Dies regt die Betrachter an, sich Zeit zu nehmen und in Ruhe die Eindrücke der Bilder auf sich wirken zu lassen.

Die Ausstellung legt auch in Ober-Grafendorf am Ebersdorfer See einen Stopp ein und ist bis 22. Juni verfügbar. In der Dirndltaler Gemeinde wurde die Ausstellung durch Werner Sobotka und die geschäftsführende Gemeinderätin Sabine Ramel eröffnet. Als Vertretung von Landesinnungsmeister Christian Schörg kam Michaela Habinger und erzählte über die Hintergründe der Ausstellung, die bereits zum zweiten Mal in der Gemeinde Halt macht.

Zu Gast war ebenfalls Horst Stasny, der bereits Werke international oder bei den Salzburger Festspielen ausstellte. Aktuell können seine Fotografien beim La Gacilly Festival in Baden angesehen werden.