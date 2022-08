Nachwuchspreis für Kunsttalent aus Rabenstein

Werbung

Eineinhalb Monate gehören sechs Meter der ARTspace-gallery.T69 im Vorarlberger Hohenems einem Rabensteiner Nachwuchstalent. Daniel Knopfhart gewann den „Young Art“-Bewerb der Galerie für Künstler unter 25. Nach diesen eineinhalb Monaten wird seine Kunst noch weiter ein Monat lang in einem öffentlichen Gebäude ausgestellt.

Seine Kunst und Motivation dahinter habe sie bewegt, gab ihm die Jury als Feedback. Außerdem sei es inspirierend jemanden zu sehen, der nicht studiert und durch Schicksalschläge zur Kunst gekommen ist.

Denn Knopfhart spricht offen darüber, dass ihn seine Depression zum Malen gebracht hat. Deswegen wiederholen sich auch immer wieder die Themen des 24-Jährigen: Liebe, Vertrauen, Verletzt-Werden, Depression, Suizidgedanken und Medikamentenmissbrauch.

Am 17. September startet die Ausstellung. „Mit Hund und Gemälden im Gepäck“, geht es für ihn dann nach Vorarlberg. Und gleich weiter. Knopfhart nutzt die Chance, um sich in Galerien in Mailand, Zürich und München vorzustellen.

Vielleicht verschenkt er auf seiner Reise wieder Gemälde, überlegt der Künstler. Wie er das bereits bei einer Aktion in der St. Pöltner Innenstadt gemacht hat. Ebenfalls etwas, das der Jury imponiert hat und mit zu seinem Sieg geführt hat.

