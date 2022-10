Ausstellung über "Leid, Schuld und Unschuld" in Hofstetten-Grünau

"Das ist schon so lange her, können wir nicht langsam aufhören, darüber ständig nachzudenken", das hört Hofstetten-Grünaus Bürgermeister Arthur Rasch des Öfteren, wenn es um den Zweiten Weltkrieg geht. Doch für ihn ist das keine Option, ist er doch mit den Folgen des Krieges direkt vor seinen Augen aufgewachsen. Denn Raschs Großvater war einer der wenigen Überlebenden aus Stalingrad. Rund 20 Hofstetten-Grünauer ließen dort ihr Leben.

Ihre Geschichte wird neben vielen anderen in der neuen Ausstellung "Schicksalsjahre" im Bahnhofsmuseum der Heimatforschung erzählt, die sich mit der Zeit zwischen 1938 und 1946 befasst. "Es ist eine Ausstellung über Leid, Schuld und Unschuld", erzählt der Leiter der Heimatforschung Gerhard Hager. Immer noch liegt ein Mantel des Schweigens über den Kriegsjahren, den will Hager mit dem neuen Schwerpunkt lüften.

"Nie wieder Krieg, das wäre die Lehre"

Während des Lockdowns war Zeit, die vielen Objekte und Dokumente aufzuarbeiten und viele davon nun zum ersten Mal der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Besucherinnen und Besucher erfahren über die Schicksale der Hofstetten-Grünauer Soldaten, der Vertriebenen, lernen, wieso alleine in Hofstetten-Grünau drei Flugzeuge abgestürzt sind, oder wieso so viele Bauernhöfe abbrannten, die an der Front lagen.

Genauso erfahren sie aber, wie schon einen Tag nach Kriegsende ein Gemeinderat und Bürgermeister eingesetzt wurden und wie Frieden über Krieg siegte.

"Nie wieder Krieg, das wäre die Lehre aus der Geschichte", bedauert Hager, das dem nicht so ist. Das war insgesamt der Tenor der Festreden von Hager, Bürgermeister Rasch und dem Leiter des St. Pöltner Stadtmuseum Thomas Pulle zur Eröffnung. "Wer hätte schon vor einem Jahr gedacht, dass wieder ein Krieg in Europa herrscht", erinnerte Pulle an die Kämpfe in der Ukraine.

"Wir müssen unsere Demokratie schützen, mit all ihren Freiheiten, Rechten und Pflichten", schloss Hager. Deswegen brachten sich auch die Kinder der Mittelschule mit Zeichnungen zum Thema Frieden in die Ausstellung ein.

Das Bahnhofsmuseum Hofstetten-Grünau hat jeden Sonntag von 15 bis 18 Uhr geöffnet, sowie nach Vereinbarung unter heimatforschung@gmx.at und 0650 2112205.

