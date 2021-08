„Wir sind stolz, dass so viele talentierte Künstler ihrer Leidenschaft nachgehen und uns immer wieder positiv überraschen. Von Schnitzereien über Genähtes, Bemaltes bis hin zu Schmuck und Gedrechseltem gibt es für die Besucher eine Vielfalt an Kunstwerken zu bestaunen“, freut sich Regionsobmann Kurt Wittmann über das kreative Potenzial im Dirndltal.

Und dieses wird an den 21. Pielachtaler Künstlertagen am 11. und 12. September heuer in Schwarzenbach, im Rahmen der Dirndltaler Erlebniswochen, präsentiert. „Für kulinarische und musikalische Schmankerl ist gesorgt, Lesungen von Loisi Secnicka versprechen spannende Kostproben der Mundartdichterin“, kündigt Bürgermeister Andreas Ganaus an.

Am Freitag, 10. September, wird um 19 Uhr feierlich eröffnet, dabei sorgt der Chor der Landjugend Frankenfels–Schwarzenbach für musikalische Unterhaltung. Am Samstag können Besucher von 14 bis 18 Uhr durch die Ausstellung flanieren, am Sonntag zwischen 10 und 16 Uhr, jeweils im FF & Mehrzweckgebäude Schwarzenbach. Eine künstlerisch kulinarische Kooperation also zwischen den Kreativen und der Feuerwehr, die sich um‘s leibliche Wohl kümmern wird. Leonie und Raffael steuern volksmusikalische Klänge bei.

Besonders angenehm: Ein Shuttledienst steht zur Verfügung, welcher die autofreie Anreise in Kombination mit der Mariazellerbahn ermöglicht. Für Kinder wird außerdem an beiden Tagen zwischen 14 und 16 Uhr eine Betreuung angeboten.