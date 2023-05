Erlebnisbad Kirchberg ist eines der beliebtesten Ausflugsziele

Unter den über 350 Angeboten im Bundesland landeten die „Kittenberger Erlebnisgärten“ in Schiltern, das „Unterwasserreich“ in Schrems und die Michelstettner Schule auf den ersten Rängen. Mit dem sechsten Platz konnte sich das Erlebnisfreibad Kirchberg unter den Top-Ausflugszielen für Familien erneut an vorderster Stelle positionieren.

Bürgermeister Franz Singer zeigt sich begeistert: „Wir freuen uns sehr über diese gute Bewertung. Das ist eine Bestätigung, dass unser Freibad ein tolles Freizeitvergnügen bietet. Dank gebührt unseren Mitarbeitern im Bad und den freiwilligen Helfern. Das ist ein Ansporn für die neue Badesaison.“ Wichtige Kriterien bei der Bewertung waren der Unterhaltungs- und der Lerneffekt sowie der Naturfaktor mit der rund 7.000 Quadratmeter großen Liegewiese.

Im Vorjahr konnten im Erlebnisfreibad Kirchberg an die 20.000 Besucher begrüßt werden. „Die Gäste kommen aus dem Pielachtal, den Nachbartälern, aus St. Pölten und Wien sowie mit der NÖ-Card aus dem ganzen Bundesland. Anziehungspunkte sind die Rutsche, der Wildbach, Springen vom 1m- und 3m-Brett, das Bodentrampolin und der Kleinkinderbereich“, erklärt Bademeister Markus Gonaus. Das Freibad Kirchberg sperrt heuer in der Woche nach Pfingsten auf – vorausgesetzt, es herrscht Schönwetter.

Der Award für die attraktivsten und beliebtesten Ausflugsziele für Familien wurde zum dritten Male vergeben. Basis für die Auswertung waren 12 Millionen Bewertungen, die auf Online-Portalen und auf dem Portal familienausflug.info für die Angebote abgegeben wurden. Roland Bamberger als Betreiber des Internetportales „Familienausflug“ betont: „Die Idee zur Gründung kam aus dem eigenen Bedarf heraus, als wir uns immer wieder die Frage stellten, was wir mit unseren Kindern als Nächstes unternehmen.“

Platz 9 für den Edelsteinpark Pielachtal

Ausgezeichnet wurde übrigens auch ein weiteres Pielachtaler Ziel: Der Edelsteinpark Pielachtal in Hofstetten-Grünau erreichte in der Niederösterreich-Wertung den 9. Platz.

In der Woche nach Pfingsten sperrt das Erlebnisbad wieder auf. Darauf freuen sich auch Michaela und Anita. Foto: Franz Weingartner, Franz Weingartner - Fotograf A

