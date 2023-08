Goldenes Ehrenzeichen der Gemeinde Frankenfels für Helga Wegerer

Helga Wegerer war nicht nur Pädagogin, Direktorin und Gemeinderätin, sondern auch Obfrau der Frankenfelser Dorferneuerung und der Raiffeisenkasse Frankenfels. Überregional war sie im Aufsichtsrat der Raiffeisenbank Eisenwurzen aktiv und führt sein einigen Jahren Wortgottesdienste und Gedenkandachten durch. Den 70. Geburtstag von Helga Wegerer nahm der Gemeinderat nun zum Anlass um sie für ihr Engagement zu ehren: Bürgermeister Franz Winter überreichte ihr das Ehrenzeichen in Gold der Marktgemeinde Frankenfels.

„Helga Wegerer hat ihre Talente immer selbstlos der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt“, lobte Winter in seiner Laudatio. In den Jahren wirkte Wegerer bei vielen Projekten mit: von der künstlerischen Fliesengestaltung im Freibad und in der Schule über die Umsetzung eines naturnahen Spielplatzes samt Dirndlmeile bis zur Neugestaltung der Ortsdurchfahrt sowie Errichtung des Sagenwanderweges. Überregional bekannt ist Helga Wegerer für ihre Moderationen bei kulturellen Veranstaltungen wie den Dirndlkirtag.