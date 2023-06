Niederösterreich Bahnen zählen zu den besten Arbeitgebern bundesweit

Bei einer anonymen Befragung im Jänner 2023 gaben 93 Prozent der Mitarbeitenden bei den NÖ Bahnen an, dass sie einen sehr guten Arbeitsplatz haben. 9 von 10 Befragten möchten noch lange im Unternehmen tätig sein und heben besonders den starken Teamgeist hervor. Ebenfalls 9 von 10 Befragten empfehlen die Niederösterreich Bahnen als Arbeitgeber aktiv weiter und sind stolz auf die gemeinsam geleistete Arbeit.

Dieses Feedback verhalf den NÖ Bahnen ins Ranking „Österreichs Bester Arbeitgeber 2023“, in dem sie in der Kategorie „LARGE (250-499 Mitarbeitende)“ den 5. Platz belegen. „Wir sind sehr stolz, nun zu Österreichs besten Arbeitgebern zu zählen. Unsere Niederösterreich Bahnen sind nur deshalb so erfolgreich, weil unsere Mitarbeitenden jeden Tag mit großem Engagement ihr Bestes für unsere Gäste geben“, unterstreicht Niederösterreich Bahnen Geschäftsführerin Barbara Komarek.