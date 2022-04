Rabenstein wird noch kinderfreundlicher

Werbung

Rabenstein ist ein Ort für alle Generationen, vor allem wird aber auch auf den Nachwuchs geschaut. Jetzt erhielt die Gemeinde das Vollzertifikat „familienfreundliche Gemeinde“ und erneut das UNICEF-Zusatzzertifikat „Kinderfreundliche Gemeinde“.

Die Auszeichnung kommt nicht von ungefähr her, denn in der Gemeinde werden laufend Projekte zur Verbesserung der Lebensqualität für Familien umgesetzt. „Derzeit arbeiten wir an der Umsetzung unseres Kindergartenzubaus“, informiert Cornelia Janker, Audit-Beauftragte für die „familienfreundliche Gemeinde“.

Denn der Bedarf für weitere Kindergartengruppen im Ort ist gegeben. Apropos Geburten: Auch hier setzt die Gemeinde auf einen netten Willkommensgruß. Für jedes Baby wird ein hölzerner Storch, der einen Babyraben im Schnabel trägt, im Storchenpark beim Gemeindezentrum aufgestellt. In Bälde soll ein neuer Spielplatz errichtet werden. „Dieser ist aber erst in Planung“, sagt Janker. Derzeit gibt es einen Spielplatz beim Kindergarten und beim Sportzentrum findet sich auch ein öffentlicher Spielbereich. Mit Denise Schartner möchte Janker heuer noch das wegen der Pandemie ruhig gestellte „Ferienabenteuer“ wiederbeleben.

Infofolder mit Bewerbung familienfreundlicher Angebote bietet die Gemeinde seit Jahren, weiters Erste-Hilfe-Kurse für Kinder oder eine Kinderbetreuung am 24. Dezember.

Die Gemeinde erhielt 2011 das Grundzertifikat für die „familienfreundliche Gemeinde“, 2014 das Sollzertifikat, 2019 die Re-Auditifizierung und 2022 das Vollzertifikat.

